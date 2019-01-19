ترامب: الفيتو الرئاسي جاهز ضد الإجهاض

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب معارضته للإجهاض، وتعهد أمام فعالية مناهضة للإجهاض اقيمت في واشنطن الجمعة باستخدام الفيتو الرئاسي ضد أي تشريع "يضعف الحماية للحياة البشرية".

وقال "بصفتي رئيسا، سأدافع دائما عن الحق الأول في إعلان استقلالنا، الحق في الحياة".

وشارك نائب الرئيس، مايك بنس، وزوجته كارين أيضا في الفعالية وهي "المسيرة السنوية من أجل الحياة" التي يقودها معارضون لحق الإجهاض في الولايات المتحدة.

وقال ترامب إنه سيدعم الجهود التي يقودها الجمهوريون في مجلس الشيوخ لحظر تمويل دافعي الضرائب للإجهاض، بشكل دائم.

وأشار ترامب إلى الجهود التي بذلتها إدارته خلال العامين الماضيين لمنع عمليات الإجهاض، بما في ذلك حظر المساعدات الخارجية للمنظمات "التي تروج لعمليات الإجهاض".

وأكد بنس دعمه الشديد للمشاركين في المسيرة، وأشاد في كلمته بتسمية ترامب لقضاة محافظين في المحكمة العليا.

وحدث ذلك قبل يوم واحد من مسيرة نسوية مؤيدة للحق في الإجهاض في أميركا.