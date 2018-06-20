ترامب: سأوقع أمرا يمنع فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إنه سيوقع أمرا تنفيذيا للإبقاء على أطفال المهاجرين مع ذويهم عند الحدود مع المكسيك.

وأضاف ترامب خلال لقاء مع نواب جمهوريين في البيت الأبيض "نريد أن نبقي الأسر مع بعضها، هذا أمر مهم جدا".

وتابع "سأوقع أمرا تنفيذيا بعد قليل" من دون مزيد من التفاصيل عن محتوى الأمر.

مسؤول رفيع في البيت الأبيض قال من جهته لـ"الحرة" إن القرار التنفيذي الذي سيوقعه الرئيس ترامب سينهي سياسة فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين.

وأضاف أن القرار سيتضمن "تعديل القانون الذي يتعامل مع أطفال المهاجرين غير الشرعيين كقاصرين بدون مرافقين".

كما سيسمح القرار ببقاء الأطفال مع آبائهم وأمهاتهم في مراكز الاحتجاز، وإعطاء الأولوية للأسر التي برفقتها أطفال وتسريع إجراءات النظر في ملفاتها للهجرة، وفقا للمسؤول.

وخلال الأسابيع الخمسة الماضية تم فصل أكثر من 2300 قاصر عن أسرهم تطبيقا لسياسة جديدة صارمة لوكالات إنفاذ القانون الأميركية في محاولة للحد من الهجرة غير الشرعية.

ويقول البيت الأبيض إن السلطات لا تفعل سوى تطبيق القانون وإن الأمر يحتاج لتدخل الكونغرس لتعديله وإنهاء فصل أفراد الأسر عن بعضهم البعض.