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ترامب: داعش انتهى لكن سنظل يقظين

الرئيس دونالد ترامب

أكد الرئيس دونالد ترامب السبت أن الولايات المتحدة ستبقى يقظة تجاه تنظيم داعش وتحاربه حتى تقضي عليه في أي مكان ينشط فيه.

وأضاف الرئيس الأميركي أن "مئة في المئة من الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش في العراق وسوريا تم تحريرها".

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بومبيو: لا يزال أمامنا الكثير من العمل

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة لا يزال أمامها الكثير من العمل للقيام به رغم إعلان هزيمة داعش في سوريا.

وردا على أسئلة لصحافيين خلال زيارته للبنان، عما إذا كانت الولايات المتحدة ستقدم تمويلا إضافيا لمنع عودة ظهور التنظيم، أجاب بومبيو "مهمتنا لم تتغير".

وأضاف قائلا "لا يزال أمامنا عمل يجب القيام به لضمان عدم استمرار الإرهاب الإسلامي الراديكالي في النمو".

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وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) السبت انتهاء "دولة الخلافة" المزعومة بعد نحو خمس سنوات من القتال ضد داعش وبدء مرحلة جديدة في الحرب على التنظيم في سوريا بالتعاون مع التحالف الدولي.

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