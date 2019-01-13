ترامب: سنواصل ضرب داعش في سوريا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب تنظيم داعش في سوريا على الرغم من بدء انسحاب القوات الأميركية من هذا البلد.

وقال ترامب في تغريدة "بدء الانسحاب الذي طال انتظاره من سوريا، بينما تستمر الضربات ضد ما تبقى من تنظيم داعش بقوة ومن عدة اتجاهات".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستواصل "ضرب تنظيم داعش من قاعدة مجاورة في حال عودته".

وهدد الرئيس ترامب تركيا بأنها ستدمر اقتصاديا في حال ضربت الأكراد في سوريا.

وقال"ستدمر تركيا اقتصاديا إذا ضرب الأكراد"، وبالمقابل دعا الأكراد إلى عدم استفزاز أنقرة.

وأشار ترامب إلى أن روسيا وإيران وسوريا كانت "أكبر المستفيدين من سياسة الولايات المتحدة طويلة المدى لتدمير داعش" في سوريا.

لكنه أكد أن الولايات المتحدة استفادت أيضا وأضاف "حان الوقت الآن لإعادة قواتنا إلى الوطن".