ترامب سيترأس محادثات مع مسؤولين صينيين

أعلن البيت الأبيض الاثنين أن الرئيس دونالد ترامب سيترأس جولة من المحادثات التجارية مع المسؤولين الصينيين يومي الخميس والجمعة المقبلين.

وتأتي هذه المحادثات تنفيذا لاتفاق بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة العشرين في الأرجنتين نهاية العام الماضي بإطلاق محادثات على مدى 90 يوما من أجل حل الخلافات التجارية بين البلدين.

وكان ترامب قال في 19 من الشهر الجاري إن الولايات المتحدة أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق مع الصين بشأن الخلاف التجاري معها.

وأوضح وقتها أنه يتم إحراز تقدم في المفاوضات، لكنه نفى التفكير في رفع التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية.

وأمام المسؤولين التجاريين الأميركيين والصينيين مهلة تنتهي في الأول من آذار/مارس من أجل إيجاد حل للحرب التجارية، وتفادي زيادة حادة على الرسوم الأميركية العقابية المفروضة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار.