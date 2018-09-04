ترامب سيدعو إلى مؤتمر في الأمم المتحدة حول إيران

قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب سيدعو في نهاية أيلول/سبتمبر الجاري إلى عقد اجتماع لرؤساء الدول والحكومات حول إيران.

ويترأس ترامب حاليا مجلس الأمن الدولي.

ومن المقرر عقد الاجتماع أثناء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 أيلول/سبتمبر، لكن روسيا أبدت تحفظات حيال ذلك.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي عن مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاجتماع، أجابت هايلي أن ذلك سيكون "من حقه".

وقالت "من الصعب العثور على مكان (في العالم) حيث لا تخوض إيران نزاعا. يجب على إيران أن تفهم أن العالم يراقب أنشطتها".

وتابعت "نحن لا نبحث عن نتيجة ملموسة" في هذا الاجتماع حول إيران، موحية ضمناً إلى نشر إعلان مشترك أو إجراء محدّد من قبل مجلس الأمن.

وأوضحت أن الولايات المتحدة تسعى فقط إلى إظهار "ما تفعله إيران في العالم".