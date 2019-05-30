إعلان 'مهم' لترامب حول سياسة الهجرة

أعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس أنه سيدلي بتصريحات مهمة تتعلق بسياسة الهجرة في الولايات المتحدة الخميس أو الجمعة، في وقت لا يزال آلاف المهاجرين يتدفقون عبر الحدود من المكسيك.

وقال ترامب لصحفيين في البيت الأبيض "سأدلي ببيان غدا أو ربما اليوم"، وأضاف "إنه بيان مهم، سنقوم بشيء هام جدا على الحدود".

وأوضح أنه لا يعتزم إغلاق الحدود مع المكسيك، إلا أنه يريد التطرق إلى مسألة عبور عشرات الآلاف الأفراد القادمين خصوصا من أميركا الوسطى، الحدود كل شهر لطلب اللجوء في الولايات المتحدة، وهو ما يمنع السلطات الأميركية من إجبارهم على العودة.

وقال ترامب "سيكون بيانا مرتبطا بالحدود والأشخاص الذين يعبرون الحدود بشكل غير شرعي" واصفا الأمر بأنه حالة "طوارئ وطنية".

وقال إن الديمقراطيين "يريدون حدودا مفتوحة وجرائم. يريدون أن تتدفق المخدرات إلى البلاد ويريدون أن يتم تهريب للبشر".

واتهم ترامب الديمقراطيين في الكونغرس بعدم دعم قانون يهدف لإنهاء ما وصفها بسياسة الولايات المتحدة "السخيفة" حيال طالبي اللجوء.

واستغل ترامب سلطاته التنفيذية واستخدم مليارات الدولارات من ميزانية الدفاع لبناء أجزاء من الجدار على طول الحدود. لكن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل بينما تدخلت المحاكم لعرقلة بعض عمليات البناء.