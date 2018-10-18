ترامب سيسمي سفيرة إلى قطر

أعلن البيت الأبيض الخميس اعتزام الرئيس دونالد ترامب تعيين سفيرة جديدة في قطر بعد شغور في المنصب مستمر منذ 16 شهرا.

وقال البيت الأبيض في بيان إن ترامب ينوي تسمية ماري في، التي شغلت في السابق منصب سفيرة الولايات المتحدة في السودان، خلفا للسفيرة دانا شيل سميث التي استقالت العام الماضي.

وغادرت سميث منصبها في حزيران/يونيو 2017 بعد أيام من اندلاع الأزمة بين قطر وجيرانها.

وفي الخامس من حزيران/يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر متهمة إياها بدعم "الإرهاب"، لا سيما عبر تمويل جماعات إسلامية متطرفة، وهي اتهامات نفتها الدوحة.

وتستضيف قطر قاعدة "العديد" التي تحتضن نحو 10 آلاف جندي أميركي، كما يقيم فيها جنود يعملون ضمن قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش. وتنطلق من القاعدة الطائرات التي توجه ضربات ضد التنظيم وجماعات متطرفة أخرى في دول في المنطقة بينها سورية والعراق.