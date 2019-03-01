ترامب: سيطرنا على '100% من الخلافة'

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إن القوات المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا استردت كل الأراضي التي كان يسيطر عليها ذات يوم تنظيم داعش.

وأوضح ترامب للقوات الأميركية في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون المشتركة خلال توقف للتزود بالوقود في ألاسكا "سيطرنا للتو كما تعرفون، سمعتم عن 90 بالمئة ثم 92 بالمئة من الخلافة في سوريا. الآن سيطرنا على 100 بالمئة من الخلافة"، في إشارة للتنظيم المتشدد.

وأدلى ترامب بتصريحاته أثناء حديثه عن التقدم الذي أحرزته إدارته في أفغانستان والشرق الأوسط خلال العامين الماضيين.

وتوقف ترامب بألاسكا في طريق عودته من محادثات في فيتنام مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني قال في تسجيل مصور وزعه المركز الإعلامي للقوات الخميس "نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش".

وفيما يتعلق بالمحادثات معه كيم قال ترامب في وقت لاحق الخميس إنها "لم تنجح" وإن الزعيمين لم يوقعا "أي شيء".

وأوضح في حديث إلى شبكة "فوكس نيوز" أنه كان يسعى خلال المحادثات إلى نزع كامل للسلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية إلا أن كوريا الشمالية لم ترد سوى "نزع السلاح النووي عن مناطق بعينها".