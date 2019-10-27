ترامب: شيء كبير جدا حدث للتو

غرد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت على حسابه في تويتر قائلا إن "شيئا كبيرا حدث للتو".

ولم يوضح ترامب في تغريدته أي تفاصيل تتعلق بـ"الشيء الكبير" الذي حدث، لكن التغريدة لقيت تفاعلا كبيرا من مستخدمي تويتر الذين يتابعون حساب الرئيس.

والرئيس ترامب يتعامل مع ملفات حساسة في داخليا وخارجيا في الآونة الأخيرة، منها المعركة التي يشنها الديمقراطيون ضده بعد كشف تفاصيل مكالمة هاتفية أجراها في شهر مايو الماضي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والتي تتنافى، بحسبهم، مع قيم أميركا السياسية

حيث يسعى الديمقراطيون إلى عزل ترامب من منصبه، وبدأوا بإجراء تحقيق حول هذه القضية.

أما خارجيا فتعد ملفات الانسحاب الأميركي من سوريا والنزاع مع إيران والحرب التجارية مع الصين من أهم الملفات التي يترقب العالم أي تحركات وقرارات للبيت الأبيض بشأنها.