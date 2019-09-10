ترامب عن المفاوضات مع طالبان: لقد انتهت بالنسبة لي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن المحادثات مع قادة حركة طالبان الأفغانية انتهت وإنه لا يزال يفكر في سحب القوات الأميركية من أفغانستان.

وأضاف للصحفيين لدى مغادرته البيت الأبيض متجها لنورث كارولاينا في مطلع الأسبوع "بالنسبة لي لقد انتهت".

وانتهت المفاوضات التي استمرت شهورا بين مفاوضين أميركيين وحركة طالبان، التي تسيطر على مساحات كبيرة من أفغانستان، السبت عندما أعلن ترامب بشكل مفاجئ أنه سيلغي محادثات سرية في كامب ديفيد مع طالبان والرئيس الأفغاني أشرف غني. وكانت المحادثات تهدف إلى تأمين اتفاق سلام لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 عاما.

وأضاف ترامب أنه أدرك بأن المحادثات لا يمكن أن تستمر بعد أن أعلنت طالبان مسؤوليتها عن هجوم الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل جندي أميركي في العاصمة كابول. واستمر القتال في المنطقة في الوقت الذي كانت تجرى فيه المحادثات.

وفيما يتعلق بسحب بعض من القوات الأميركية من أفغانستان والبالغ قوامها 14 ألفا، قال ترامب "نود أن ننسحب لكننا سنخرج في الوقت المناسب".