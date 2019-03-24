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ترامب عن تقرير مولر: براءة كاملة

الرئيس ترامب متحدثا للصحفيين لدى مغادرته فلوريدا الأحد

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أبدى الرئيس دونالد ترامب ارتياحه لنتائج تحقيقات النائب العام روبرت مولر، وقال في تغريدة على تويتر "لا تواطؤ ولا عرقلة للعدالة، تبرئة كاملة. لتبقى أميركا عظيمة!".

وقال ترامب قبل صعوده الطائرة في حديث للصحافيين قبل مغادرة فلوريدا إن من "المعيب أن تجبر البلاد ورئيسها على المضي في مثل هذا التحقيق ولكن النتائج تثبت أن أميركا عظيمة حيث أثبتت براءة كاملة من التهم".

روبرت مولر
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز في بيان "إن النائب العام لم يجد أي تواطؤ ولا أية عرقلة"، في إشارة إلى احتمال قيام تواطؤ بين فريق حملة ترامب الانتخابية وروسيا، وما إذا حدثت من قبل ترامب أي محاولة لعرقة عمل العدالة.

وأضاف بيان المتحدثة "أن خلاصات وزارة العدل هي تبرئة كاملة وشاملة لرئيس الولايات المتحدة".

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