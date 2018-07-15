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ترامب عن لقاء بوتين: أذهب بتوقعات محدودة

الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في فيتنام

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إن سقف توقعاته منخفض إزاء لقائه المرتقب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي الاثنين.

وأضاف ترامب خلال مقابلة نشرتها شبكة "سي بي إس" الأميركية: "أذهب (إلى اللقاء) بتوقعات محدودة".

ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان خلال لقائهما الملفين السوري والأوكراني، بالإضافة إلى قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن ترامب سيؤكد لبوتين بكل وضوح "أن التدخل في انتخاباتنا غير مقبول على الإطلاق".

وفرضت واشنطن مجموعة من العقوبات على روسيا في السنوات الأخيرة، ووقع بعضها ترامب بعد توليه الرئاسة في 2017.

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