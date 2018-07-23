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ترامب عن لقائه مع بوتين: لم أتخل عن أي شيء

الرئيس ترامب خلال كلمته في البيت الأبيض

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إنه لم يتخل عن "أي شيء" خلال القمة التي جمعته في هلسنكي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

وأضاف ترامب في تغريدة "عندما تسمعون الأخبار الكاذبة تتحدث بشكل سلبي عن لقائي مع الرئيس بوتين، وكل ما تخليت عنه، تذكروا إنني لم أتخل عن أي شيء".

وأضاف "كل ما فعلناه هو أننا تحدثنا عن المنافع الاقتصادية للبلدين، كذلك انسجمنا بشكل جيد جدا، وهو أمر جيد".​

وتعرض الرئيس ترامب لانتقادات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في واشنطن بعد لقائه مع بوتين.

كوريا الشمالية

وعبر الرئيس ترامب عن رضاه على سير المفاوضات مع كوريا الشمالية، وقال في تغريدة على تويتر "لم تطلق كوريا الشمالية أي صاروخ خلال تسعة أشهر، وبالمثل لم تجر تجارب نووية".​

وأضاف "اليابان سعيدة وكل آسيا سعيدة، ولكن الأخبار الكاذبة تقول من دون حتى أن تسألني، نقلا عن مصادر لا تسميها كما هي العادة، إنني غاضب لأن الأمور لا تسير بسرعة. خطأ، أنا سعيد تماما".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اعتبر في وقت سابق أن "القسم الأكبر من عملية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية" ينبغي أن يتم بحلول نهاية عام 2020.

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