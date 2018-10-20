ترامب غير راض عن رواية السعودية حول خاشقجي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه ليس راضيا عن التفسير الذي قدمته السعودية للملابسات المحيطة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وأضاف ترامب للصحافيين في مطار إيلكو في ولاية نيفادا أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ربما لم يكن على علم بمقتل الصحافي.

وحذر ترامب من وقف مبيعات الأسلحة للرياض، وقال إن هذا الإجراء سيضر بالاقتصاد الأميركي "أكثر بكثير مما سيضر" بالسعودية، مشيرا إلى أنه "يمكننا القيام بأمور أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات".

وأضاف "أعتقد أن هذه المبيعات تمثل أكثر من مليون فرصة عمل وبالتالي فإنه ليس أمرا بناء بالنسبة إلينا أن نلغي طلبية مماثلة".