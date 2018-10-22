ترامب: قافلة المهاجرين غير الشرعيين طارئ وطني

أعلن الرئيس دونالد ترامب الاثنين أن قافلة المهاجرين غير الشرعيين المتوجهة إلى الحدود الأميركية مع المكسيك تشكل "طارئا وطنيا" بالنسبة للولايات المتحدة، وقال إته نبه حرس الحدود والجيش بشأن ذلك.

وأوضح ترامب عبر "تويتر": "للأسف، يبدو أن الشرطة والجيش المكسيكيين غير قادرين على وقف القافلة المتوجهة إلى الحدود الجنوبية للولايات المتحدة"، مضيفا أن "مجرمين وأشخاصا غير معروفين من الشرق الأوسط ضمن" المهاجرين غير الشرعيين.

وقال: "لقد نبهت حرس الحدود والجيش بأن هذا طارئ وطني. يجب تغيير القوانين".

Sadly, it looks like Mexico’s Police and Military are unable to stop the Caravan heading to the Southern Border of the United States. Criminals and unknown Middle Easterners are mixed in. I have alerted Border Patrol and Military that this is a National Emergy. Must change laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018

ووجه الرئيس الأميركي انتقادات للحزب الديموقراطي محملا إياه مسؤولية محاولة حوالي 7000 شخص قادمين مشيا على الأقدام من بلدان في أميركا الوسطى، الوصول إلى الولايات المتحدة هربا من الظروف القاسية في بلدانهم والتي تتراوح بين الفقر وانعدام الفرص ومستوى العنف المرتفع والتهديدات التي يشكلها على أسرهم وأطفالهم.

وجاء في تغريدة ثانية للرئيس الأميركي "كل مرة ترون فيها قافلة أو أفرادا قادمين بشكل غير شرعي، أو يحاولون الوصول إلى بلادنا بطريقة غير قانونية، فكروا وألقوا اللوم على الديموقراطيين لعدم تقديمهم الأصوات الضرورية لتغيير قانوننا الخاص بالهجرة المثير للشفقة! تذكروا الانتخابات النصفية! إنه غير منصف إطلاقا لمن يأتون بطريقة قانونية" إلى البلاد.

Every time you see a Caravan, or people illegally coming, or attempting to come, into our Country illegally, think of and blame the Democrats for not giving us the votes to change our pathetic Immigration Laws! Remember the Midterms! So unfair to those who come in legally. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018

وتشهد الولايات المتحدة في السادس من الشهر القادم انتخابات التجديد النصفي التي سيختار فيها الأميركيون جميع أعضاء مجلس النواب وعددهم 435، و35 من أعضاء مجلس الشيوخ الذي يضم 100 مشرع، فضلا عن انتخابات محلية في عدد من الولايات لاختيار حكام ومسؤولين محليين.

وأعلن ترامب عبر تغريدة ثالثة أن العمل سيبدأ لقطع أو تقليص كبير للمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لكل من غواتيمالا وهاندوراس والسلفادور والتي يتحدر منها معظم المهاجرين في القافلة التي تقترب من الحدود الأميركية.

وكتب الرئيس "غواتيمالا وهاندوراس والسلفادور لم تتمكن من منع مواطنيها من مغادرة أراضيها والتوجه بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة. سنبدأ قطع أو تقليص المساعدات الضخمة التي نقدمها بشكل روتيني لهذه البلدان" الثلاثة.​

Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 22, 2018

واستأنف آلاف المهاجرين غير الشرعيين الأحد مسيرتهم نحو الولايات المتحدة من مدينة سيوداد هيدالغو في جنوب المكسيك التي وصلوا إليها بعد عبورهم الحدود مع غواتيمالا.