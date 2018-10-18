ترامب يهدد باستدعاء الجيش وغلق الحدود مع المكسيك

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إنه قد ينشر الجيش ويغلق الحدود الجنوبية إذا لم تتحرك المكسيك لوقف مجموعات كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين متجهة إلى الولايات المتحدة من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور.

وأوضح ترامب عبر "تويتر" أنه "يتعين علي أن أطلب من المكسيك، بأشد العبارات الممكنة، أن توقف هذا الهجوم. وإن لم تستطع أن تفعل سأستدعي الجيش الأميركي وأغلق الحدود الجنوبية".

ووجه الرئيس ترامب انتقادات حادة للحزب الديموقراطي وقادة غواتيمالا وهندوراس والسلفادور بسبب تدفق أعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught - and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018

وأضاف ترامب أن "الاعتداء على بلدنا عند الحدود الجنوبية والذي يشمل تدفق عناصر إجرامية ومخدرات، يحتل أهمية أكبر بالنسبة لي كرئيس من التجارة أو اتفاق التجارة المشترك" بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

....The assault on our country at our Southern Border, including the Criminal elements and DRUGS pouring in, is far more important to me, as President, than Trade or the USMCA. Hopefully Mexico will stop this onslaught at their Northern Border. All Democrats fault for weak laws! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018

وقال الرئيس الأميركي إن الحزب الديموقراطي يتحمل اللوم في أزمة المهاجرين غير الشرعيين بسب ما وصفها بالتشريعات الضعيفة.