ترامب لا يستبعد علم ولي العهد السعودي بمقتل خاشقجي

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن جريمة القتل التي نفذها عملاء سعوديون بحق الصحافي السعودي جمال خاشقجي لن تخرج العلاقات بين واشنطن والرياض عن مسارها.



وقال ترامب في بيان "هناك احتمال كبير أن يكون ولي العهد على علم بهذا الحادث المأساوي، ربما كان يعلم وربما لم يكن يعلم".



وأضاف "ربما لن نعرف أبدا الحقائق المحيطة بجريمة قتل جمال خاشقجي. وعلى أية حال فإن علاقاتنا هي مع المملكة العربية السعودية .. والولايات المتحدة تعتزم أن تبقى شريكا راسخا للسعودية".

وأكد ترامب أنه سيدرس الأفكار التي يطرحها أعضاء الكونغرس بخصوص السعودية شرط توافقها مع أمن الولايات المتحدة، مضيفا قوله: إن "الأجهزة الاستخباراتية ستواصل تقييم كل المعلومات المتعلقة بمقتل خاشقجي".