ترامب: نريد إعادة القوات الأميركية إلى البلاد

قال الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، إنه لا ينحاز لأي طرف في قراره الانسحاب من شمال سوريا، مؤكدا أنه يريد إعادة القوات الأميركية إلى الولايات المتحدة.

وبدأت واشنطن في وقت سابق الاثنين سحب قواتها من مناطق الشريط الحدودي مع تركيا في شمال سوريا، بعد إعلان البيت الأبيض ليل الأحد أن تركيا "ستمضي قدما في عمليتها" العسكرية في المنطقة، وأن القوات الأميركية "لن تدعم العملية ولن تنخرط فيها ولن تتمركز بعد اليوم في المنطقة مباشرة" عند الحدود مع تركيا.

وجدد ترامب في تصريحات على هامش توقيع اتفاق تجاري مع اليابان، القول إن الولايات المتحدة ليست شرطي المنطقة، مؤكدا أنه انتخب لسحب قوات بلاده من الحروب العبثية.

وأردف أن هدف القوات الأميركية في سوريا "كان قصيرا منذ البداية"، فيما "أنفقنا ما يزيد على ملياري دولار في الحرب على داعش"، مشيرا إلى أن "الوضع في شمال سوريا لن يتغير إذا أبقينا قواتنا هناك".

وقال أيضا "أبلغت أردوغان بألا يسمح بإصابة جندي أميركي وإلا ستكون هناك مشكلة كبيرة".

وصدرت تعليقات متضاربة من الإدارة الأميركية حول الانسحاب الأميركي الذي أعلنه ترامب بشكل مفاجئ وأثار انتقادات واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري.

ووصف خبراء أمنيون في المنطقة ومسؤولون أميركيون سابقون القرار بأنه تحول بارز في سياسة واشنطن وتخل ملحوظ عن المقاتلين الأكراد الذين شكلوا حليفا رئيسيا للولايات المتحدة في المعارك ضد تنظيم داعش، وقالوا إن القرار "متهور وهدية لخصوم أميركا".