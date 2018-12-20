ترامب عن سوريا: حان الوقت ليقاتل آخرون

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إن قرار سحب القوات الأميركية من سورية ليس مفاجئا، مذكرا أنه وعد بذلك خلال حملته الانتخابية.

وكتب في تغريدة على تويتر "لقد دعوت للانسحاب لسنوات، وقبل ستة أشهر عندما قلت بشكل علني إنني أرغب في فعل ذلك، وافقت على البقاء هناك لفترة أطول".

وأضاف أن "روسيا وإيران وسوريا وآخرين هم الأعداء المحليون لداعش. كنا نقوم بعملهم. حان الوقت للعودة إلى ديارنا وإعادة بناء" الوطن، مرفقا تغريدته بالهاشتاغ MAGA وهو شعار حملته "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى".

وتساءل ترامب عن جدوى تولي الولايات المتحدة مهمة "شرطي الشرق الأوسط" عندما "لا تحصل في المقابل على أي شيء سوى فقدان أرواح ثمينة وإنفاق تريليونات الدولارات في حماية آخرين لا يقدرون في معظم الحالات، ما نفعل".

وتابع "هل نريد أن نظل هناك للأبد؟ أخيرا حان الوقت لكي يحارب آخرون".

وأثار إعلان الرئيس الأميركي الأربعاء قرار سحب قوات بلاده من سوريا قلقا في الولايات المتحدة وردود فعل الخميس لدى حلفاء واشنطن الذين أكدوا استمرارهم في مواجهة داعش.

وينتشر حاليا حوالي ألفي جندي أميركي في شمال سوريا لا سيما من القوات الخاصة التي تشارك وتنسق القتال ضد داعش وتدرب قوات سورية وكردية في المناطق التي طرد منها.