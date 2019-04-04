ترامب: قريبون جدا من اتفاق مع الصين

أعلن الرئيس دونالد ترامب الخميس أن الولايات المتحدة والصين باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات التجارية بينهما.

وقال ترامب لصحافيين قبيل لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، كبير المفاوضين الصينيين مع الولايات المتحدة في هذا الملف، "نحن قريبون جدا من توقيع اتفاق"، موضحا أنه من الممكن للتوصل إلى اتفاق في حوالي أربعة أسابيع.

وقال ليو إن الجانبين حققا تقدما كبيرا في المفاوضات.

وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن بعض القضايا الرئيسية في محادثات التجارة ما زالت تنتظر الحل.