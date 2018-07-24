ترامب 'قلق بشدة' من تدخل روسي في الانتخابات المقبلة

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إنه "قلق بشدة من أن روسيا ستحارب بقوة كبيرة لتحظى بتأثير على الانتخابات (الأميركية) المقبلة".

وأوضح عبر "تويتر" أنه "بناء على حقيقة أنه لا يوجد رئيس أكثر شدة حيال روسيا مني، (الروس) سيدفعون بشدة باتجاه الديموقراطيين ... بالتأكيد هم لا يريدون ترامب".

I’m very concerned that Russia will be fighting very hard to have an impact on the upcoming Election. Based on the fact that no President has been tougher on Russia than me, they will be pushing very hard for the Democrats. They definitely don’t want Trump! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 24, 2018

وواجه ترامب انتقادات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي حول موقفه من مسألة التدخل الروسي في الانتخابات، بعد مؤتمر صحافي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي لم يجزم فيه بدور روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية رغم تأكيدات أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وعاد ترامب ليؤكد الأسبوع الماضي أنه يقبل ما توصلت إليه الأجهزة الاستخباراتية حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في 2016.