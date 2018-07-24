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ترامب 'قلق بشدة' من تدخل روسي في الانتخابات المقبلة

الرئيس ترامب خلال كلمته في البيت الأبيض

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إنه "قلق بشدة من أن روسيا ستحارب بقوة كبيرة لتحظى بتأثير على الانتخابات (الأميركية) المقبلة".

وأوضح عبر "تويتر" أنه "بناء على حقيقة أنه لا يوجد رئيس أكثر شدة حيال روسيا مني، (الروس) سيدفعون بشدة باتجاه الديموقراطيين ... بالتأكيد هم لا يريدون ترامب".

وواجه ترامب انتقادات من الحزبين الجمهوري والديموقراطي حول موقفه من مسألة التدخل الروسي في الانتخابات، بعد مؤتمر صحافي جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي لم يجزم فيه بدور روسيا في انتخابات 2016 الرئاسية رغم تأكيدات أجهزة الاستخبارات الأميركية.

وعاد ترامب ليؤكد الأسبوع الماضي أنه يقبل ما توصلت إليه الأجهزة الاستخباراتية حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية في 2016.

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