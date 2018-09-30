ترامب: لم أتنازل عن أي شيء لكوريا الشمالية

قال الرئيس دونالد ترامب مساء السبت إنه تبادل في يوم من الأيام تصريحات نارية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لكن العلاقة أصبحت ودية بعد ذلك.

وأضاف ترامب أمام حشد في حملة انتخابية بولاية وست فرجينيا "لقد كتب لي رسائل جميلة وهي رسائل رائعة، لقد وقعنا في الحب".

وسخر الرئيس من بعض الانتقادات التي وجهتها له وسائل إعلام بشأن اتفاقاته مع كوريا الشمالية، وأوضح أن مذيع أخبار قال "لماذا تخلى الرئيس ترامب عن الكثير؟ أنا لم أتنازل عن أي شيء، حقيقة، لم أتنازل عن شيء".

وأشار إلى أن الزعيم الكوري الشمالي مهتم بعقد لقاء ثان بعد اجتماعهما الأول في سنغافورة في يونيو/ حزيران ووصفه بأنه كخطوة كبيرة نحو القضاء على السلاح النووي في كوريا الشمالية.

وأردف ترامب قائلا " كنا سنخوض الحرب مع كوريا الشمالية، هذا ما كان سيحدث.. الملايين كانوا سيلقون حتفهم، الآن لدينا هذه القيادة الرائعة ولنرى ما سيحدث".

المصدر: أسوشييتد برس