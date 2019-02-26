هانوي. مواكب وحراسات قبل القمة

قمة جديدة تجمع الرئيس دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في العاصمة الفيتنامية. والعالم يترقب. الرئيس ترامب وصل الثلاثاء إلى هانوي بطائرته الرئاسية "إير فورس وأن".

قبل ذلك، توقف القطار المصفح الذي يقل الزعيم كيم في محطة قطارات دونغ دانغ البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين. بعد رحلة طويلة اجتاز خلالها أربعة آلاف كيلومتر.

وأعلنت الناطقة باسم البيت الابيض ساره ساندرز للصحافيين من على متن الطائرة الرئاسية الأميركية أن ترامب وكيم سيتناولان العشاء معا مساء الأربعاء بحضور بعض مستشاريهم. أهداف محتملة وبحسب خبراء، فإن هذه القمة تهدف إلى وضع مضمون وإطارأوضح للبيان الرمزي الذي صدر في ختام قمتهما الأولى في سنغافورة خلال حزيران/يونيو الماضي.

وينتظر من هذه القمة أن تمثل تقدما في السعي نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من التهديد النووي والصاروخي لبيونغ يانغ. وكان الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي قال في أعقاب اجتماع بكين في أيلول/سبتمبر، إن الزعيم الكوري الشمالي وعد بتفكيك مجمع يونغبيون النووي، إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات لم يحددها.

تأمل بيونغ يانغ رفع العقوبات الاقتصادية من على كاهلها، لكن الأمر مرتبط بتخليها عن برنامجها النووي الذي يهدد الامن القومي الأميركي والدول الجارة لكوريا الشمالية. ويقول خبراء إن ترامب قد يوافق على فتح مكتب اتصال في بيونغ يانغ والسماح لكوريا الشمالية بإعادة تشغيل برامج اقتصادية مع الجنوب، مقابل التخلي عن الطموح النووي.

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ويقول تشون هيون جوون رئيس معهد دراسات التعاون من أجل السلام في شمال شرق آسيا، إنه "بالنسبة لكوريا الشمالية، التخلي عن ورقة يونغبيون أمر كبير ... لذا فالشمال سيحاول على الأرجح الحصول على مكاسب اقتصادية". مصير الأسلحة النووية وسيرغب الكوريون الشماليون في استبدال معاهدة وقف إطلاق النار التي أوقفت الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي بإعلان إنهاء الحرب، وربما اتفاقية سلام. أما الصفقة الأكبر التي قد ينتظر الخروج منها في هذه القمة، هو إجراء إحصاء مفصل بأصول كوريا الشمالية النووية وربما شحن شحن بعض القنابل النووية أو الصواريخ طويلة المدى خارج البلاد من أجل تدميرها.