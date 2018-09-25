Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

ترامب: لا خطط لدي للقاء روحاني

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لا يعتزم عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ترامب في تغريدة صباح الثلاثاء "رغم وجود دعوات لذلك، إلا أن ما من خطط لدي للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني"، مضيفا "ربما يوما ما في المستقبل. أنا متأكد بأنه رجل لطيف للغاية!".

وجاءت التغريدة قبل ساعات من كلمة كل من ترامب وروحاني أمام الجمعية العامة وبعد أربعة أشهر على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وكانت إحدى وكالات الأنباء الأجنبية قد نقلت عن مبعوثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي رغبة روحاني عقد لقاء مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة.

Back to top
XS
SM
MD
LG