ترامب: لا خطط لدي للقاء روحاني

أكد الرئيس دونالد ترامب أنه لا يعتزم عقد لقاء مع نظيره الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ترامب في تغريدة صباح الثلاثاء "رغم وجود دعوات لذلك، إلا أن ما من خطط لدي للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني"، مضيفا "ربما يوما ما في المستقبل. أنا متأكد بأنه رجل لطيف للغاية!".

Despite requests, I have no plans to meet Iranian President Hassan Rouhani. Maybe someday in the future. I am sure he is an absolutely lovely man! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 25, 2018

وجاءت التغريدة قبل ساعات من كلمة كل من ترامب وروحاني أمام الجمعية العامة وبعد أربعة أشهر على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

وكانت إحدى وكالات الأنباء الأجنبية قد نقلت عن مبعوثة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي رغبة روحاني عقد لقاء مع ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة.