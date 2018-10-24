ترامب: علينا أن نتحد

أدان الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إرسال طرود مشبوهة إلى رموز في الحزب الديمقراطي ومقر قناة سي إن إن في نيويورك، داعيا الأميركيين إلى الاتحاد، وقال إن السلطات المعنية تجري الآن تحقيقا موسعا في الأمر.

وأضاف الرئيس ترامب خلال حديث في البيت الأبيض "في أوقات كهذه، علينا أن نتحد"​ وتابع "لا يمكننا التسامح مع هذه المحاولات الجبانة. أدين بشدة كل من يختارون العنف".

وشدد ترامب على أن "لا مكان لأي نوع من أعمال العنف والتهديد السياسي في الولايات المتحدة".

وكان جهاز الخدمة السرية أعلن الأربعاء أنه اعترض طردين مشبوهين موجهين إلى منزل الرئيس الأسبق باراك أوباما في العاصمة واشنطن ومنزل المرشحة الديموقراطية لانتخابات 2016 الرئاسية هيلاري كلينتون في نيويورك.

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وبعدها بقليل أعلنت شرطة نيويورك إخلاء مبنى يضم مقرا لقناة سي إن إن الإخبارية، قبل أن تؤكد العثور على عبوة ناسفة في طرد مشبوه.