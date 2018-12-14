ترامب: لا نتعجل التفاوض مع كوريا الشمالية 

قلل الرئيس دونالد ترامب الجمعة من التوقعات بشأن التوصل إلى اتفاق يقنع كوريا الشمالية بالتخلي عن ترسانتها النووية.

وكتب في تغريدة على تويتر "يسأل العديد من الناس كيف نقوم بعملنا في مفاوضاتنا مع كوريا الشمالية. أجيبهم دائما أننا لسنا في عجلة من أمرنا".

وأبدى ترامب تفاؤله بشأن مستقبل كوريا الشمالية قائلا إن اقتصادها يتمتع "بإمكانات رائعة" وأن زعيمها كيم جونغ أون "يراها أفضل من أي شخص، وسيستغلها بشكل كامل لصالح شعبه".

وعقد ترامب وكيم قمة في سنغافورة في حزيران/يونيو الماضي حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بعد أشهر من التهديدات العسكرية.

ومن المتوقع عقد قمة ثانية العام المقبل، لكن ترامب يواجه انتقادات نظرا لأن كوريا الشمالية لم تتخذ خطوات ملموسة للتخلي عن برامجها الصاروخية والباليستية.

وقد فرض مجلس الأمن سلسلة من العقوبات الاقتصادية الصارمة على بيونغ يانغ بسبب تجاربها النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية.

وتؤكد واشنطن أن العقوبات الدولية ستبقى سارية المفعول إلى أن تلغي كوريا الشمالية برامجها النووية بشكل كامل.