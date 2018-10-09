ترامب لا يستبعد لقاء كيم في أميركا أو كوريا الشمالية

أعلن الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أن الاستعدادات لعقد قمة ثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قطعت شوطا، وأن البحث عن مكان إجراء اللقاء انحصر الآن في ثلاثة أو أربعة مواقع.

وأضاف ترامب في تصريحات من البيت الأبيض أن القمة الثانية "ستجري في وقت غير بعيد... على الأرجح لن تعقد في سنغافورة".

وقال إنه من الممكن أن تعقد على الأراضي الأميركية أو في كوريا الشمالية.

وكانت القمة الأولى عقدت في حزيران/يونيو الماضي بسنغافورة، وقد تعهدت كوريا الشمالية خلالها بالتخلي عن أسلحتها النووية.

وأعلنت كوريا الجنوبية الأحد الماضي أن واشنطن وبيونغ يانغ اتفقتا على عقد قمة ثانية بين ترامب وكيم، وذلك بعد مباحثات بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو والزعيم الكوري الشمالي.