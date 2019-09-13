ترامب "لا يصدق" أن إسرائيل تتجسس على البيت الأبيض

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، معلومات تحدثت عن احتمال أن تكون إسرائيل "تجسست" على البيت الأبيض، مؤكدا على علاقته "الممتازة" معها.

وقال ترامب في تصريحات لصحافيين، "لا أصدق ذلك. لا أعتقد أن الإسرائيليين يتجسسون علينا. يصعب علي تصديق ذلك". وأضاف "كل شيء ممكن، لكنني لا أصدق هذا".

وأردف قائلا "علاقتي بإسرائيل ممتازة"، مذكرا بالانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الموقع بين إيران والدول العظمى في خطوة لقيت ترحيبا واسعا من الحكومة الإسرائيلية.

وكان موقع "بوليتيكو" الأميركي، قد ذكر أن مسؤولين أميركيين يعتقدون أن إسرائيليين زرعوا على الأرجح أجهزة عدة تسمى "ستينغ راي"، اكتشفت في واشنطن في عام 2017، وهي أجهزة تقلد إشارات بث الأبراج الخلوية لاعتراض مكالمات ورسائل نصية.

وكتب الموقع "من المرجح أن الأجهزة معدة للتجسس على الرئيس ترامب وفق أحد المسؤولين السابقين، إضافة إلى مساعديه الكبار والمقربين منه. ومع ذلك ليس واضحا إن كانت الجهود الإسرائيلية قد نجحت".

وكانت إسرائيل حليفة واشنطن، قد أصدرت في وقت سابق نفيا قاطعا للادعاءات.

ونفى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، الخميس، حصول ذلك منددا برواية ملفقة. وقال "لدي مبدأ توجيهي: لا تجسس على الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن هذا المبدأ محترم "من دون استثناءات".