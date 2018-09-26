ترامب: لدي أدلة على تدخل الصين في الانتخابات الأميركية

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن لديه أدلة على تدخل الصين في الانتخابات النصفية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأَضاف ترامب في تصريح أدلى به خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي "للأسف، وجدنا أن الصين تحاول التدخل في انتخابات 2018 المقبلة بالضد من إدارتي".

وتابع "هم لا يريدون أن أفوز لأنني أول رئيس يتحدى الصين في التجارة، نحن نفوز في التجارة ونفوز على جميع المستويات".

وفي مؤتمر صحافي عقده في نيويورك عقب الجلسة أكد الرئيس ترامب أن الخلافات التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين ليس لديها "أي تأثير بتاتا" على الاقتصاد الأميركي.

وقال ترامب "علينا أن نجعلها عادلة، لذلك، فنحن الآن عند 250 مليار دولار ونسبة فائدة تبلغ 25 في المئة"، في إشارة إلى الرسوم الجمركية التي فرضها على صادرات صينية إلى الولايات المتحدة.

وأضاف "هناك مال كثير يأتي إلى خزائننا، وهذا الأمر لم يكن له أي تأثير على اقتصادنا البتة".