ترامب لروحاني: إياك والتهديد مجددا

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحذيرا شديد اللهجة إلى نظيره الإيراني حسن روحاني الاثنين.

وقال له في تغريدة: إياك وتهديد الولايات المتحدة مجددا وإلا ستواجه تداعيات لم يسبق إلا لقلة قليلة عبر التاريخ أن عانوا منها.

وحذر ترامب من أن الولايات المتحدة "لم تعد دولة تقبل كلمات الجنون الإيرانية التي تدعو إلى العنف والموت". وقال لروحاني: كن حذرا.

وكان روحاني قد صرح الأحد "الأميركيون يجب أن يفهموا جيدا أن السلام مع إيران هو أم السلام والحرب مع إيران هي أم المعارك".

من جهته، هدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمزيد من العقوبات على النظام الإيراني، ودعا "كل دول العالم" إلى تخفيض وارداتها من النفط الإيراني إلى "أقرب نقطة ممكنة من الصفر" بحلول الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، محذرا من أنه في حال لم يحصل ذلك فإن هذه الدول تعرّض نفسها لعقوبات أميركية.

وفي ردود الفعل الإيرانية، اعتبر قائد قوات الباسيج شبه الحكومية الجنرال غلام حسين غيب برور الاثنين أن تهديدات ترامب إنما تدخل في إطار "الحرب النفسية"، وفق ما نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية.

وقال النائب الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه إنه يتشكك في وصول الأزمة إلى مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة.