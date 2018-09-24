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مصر

ترامب للسيسي: قمنا بعمل رائع في مكافحة الإرهاب

الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقاءه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة قامت "بعمل رائع" في مجال مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط ولاسيما في سورية.

وأضاف ترامب في لقاء جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك أن "القضاء على تنظيم داعش ومحوه نهائيا وصل لمراحله الأخيرة".

وأثنى ترامب على الجهود التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جهته قال إن الدعم الأميركي لمصر سيسهم في القضاء على الإرهاب في العالم بأجمعه.

وسيلتقي السيسي الأربعاء القادم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لمسؤول إسرائيلي.

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