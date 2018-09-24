ترامب للسيسي: قمنا بعمل رائع في مكافحة الإرهاب

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة قامت "بعمل رائع" في مجال مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط ولاسيما في سورية.

وأضاف ترامب في لقاء جمعه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نيويورك أن "القضاء على تنظيم داعش ومحوه نهائيا وصل لمراحله الأخيرة".

It was my great honor to welcome President @AlsisiOfficial of Egypt to the United States this afternoon, in New York City. Great meetings! #UNGA pic.twitter.com/dsMZWodpWr — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2018

وأثنى ترامب على الجهود التي تقوم بها مصر في مجال مكافحة الإرهاب.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من جهته قال إن الدعم الأميركي لمصر سيسهم في القضاء على الإرهاب في العالم بأجمعه.

وسيلتقي السيسي الأربعاء القادم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لمسؤول إسرائيلي.