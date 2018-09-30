ترامب: لم نقدم مساعدات لدول غنية كالسعودية؟

انتقد الرئيس دونالد ترامب تقديم بلاده "مساعدات" لجيوش بلدان غينية بينها السعودية واليابان وكوريا الجنوبية.

وقال ترامب في كلمة له خلال تجمع انتخابي في ولاية وست فرجينيا "لـِمَ نقدم مساعدات لجيوش دول غنية مثل السعودية واليابان وكوريا الجنوبية؟"، وأضاف "سيدفعون لنا. المشكلة هي أن لا أحد يطالب بذلك أبدا".

وأوضح ترامب أنه أجرى محادثة هاتفية مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز السبت، لبحث هذه المسألة.

وفي الرياض، قالت وكالة الأنباء السعودية إن المحادثات تطرقت إلى "العلاقات المتميزة وسبل تطويرها، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم".

وأضافت الوكالة أن اللقاء استعرض أيضا "الجهود المبذولة للمحافظة على الإمدادات لضمان استقرار سوق النفط، ونمو الاقتصاد العالمي".

وتوفر الولايات المتحدة مساعدات استخبارية وخدمات التزود جوا بالوقود للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن. وتعتبر السعودية واليابان من أكبر الأسواق للأسلحة الأميركية.

وسبق أن اشتكى ترامب أيضا من عدم تخصيص دول أوروبية مشاركة في حلف شمال الأطلسي، مبالغ كافية لموازنة الناتو.