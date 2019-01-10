ترامب: ألغيت رحلتي إلى دافوس

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنه قرر العدول عن المشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي الذي سيُعقد من 21 إلى 25 كانون الثاني/يناير الجاري بسبب الخلاف المستمر بينه وبين المعارضة الديموقراطية على بناء الجدار الحدودي.

وكتب ترامب في تغريدة "بسبب تعنت الديموقراطيين في ملف أمن الحدود والأهمية الكبرى للأمن بالنسبة إلى أمتنا، فأنا ألغي بكل احترام رحلتي البالغة الأهمية إلى دافوس في سويسرا لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي. أتوجه بأحر التحيات وخالص الاعتذار للمنتدى الاقتصادي العالمي".