ترامب: مؤشرات إيجابية بعلاقتنا مع الصين

أعلن الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه يرى "مؤشرات إيجابية" بشأن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وذلك قبيل اللقاء المنتظر مع نظيره الصيني شي جينبينغ وسط أجواء توتر بين العملاقين الاقتصاديين.



وقال ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين "هناك مؤشرات إيجابية وسنرى ما سيحصل. إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق فسيكون الأمر جيدا. أعتقد أنهم (الصينيون) يرغبون بذلك ونحن نرغب بذلك أيضا".

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ومن المقرر أن يجتمع الزعيمان على مأدبة العشاء مساء السبت.