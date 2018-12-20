ماتيس يعلن استقالته

قال الرئيس دونالد ترامب الخميس إن وزير الدفاع جيمس ماتيس سيتقاعد بحلول نهاية شهر شباط/فبراير المقبل بعد نحو سنتين قضاهما في منصبه.

وأضاف ترامب في تغريدة أنه سيتم تسمية وزير جديد للدفاع قريبا، مقدما شكره للوزير ماتيس على خدماته.

نص الاستقالة

​وتابع ترامب "خلال فترة جيمس تم إحراز تقدم هائل، خاصة في ما يتعلق بشراء معدات قتالية جديدة... كان الجنرال ماتيس عونا عظيما لي من أجل جعل الحلفاء وبلدان أخرى يدفعون نصيبهم من الالتزامات العسكرية".

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مراسل الحرة في البيت الأبيض يتحدث عن استقالة الوزير ماتيس.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الوزير جيمس ماتيس قدم استقالته من منصبه.

وأشار البنتاغون إلى أن "استقالة ماتيس تأتي بسبب عدم تطابق رؤيته لإدارة السياسات الدفاعية مع قناعات الرئيس ترامب".

وقال ماتيس للرئيس ترامب في رسالة الاستقالة: "لديك الحق في أن يكون في خدمتك وزير دفاع متفق مع آرائك".

​وأضاف "من الأفضل لي أن أستقيل من منصبي بدءا من نهاية فبراير".

وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من إعلان الرئيس ترامب بدء سحب القوات الأميركية من سوريا.