ترامب: ليست لدي مصالح مالية في السعودية

قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء إن ما من مصالح مالية لديه في السعودية، وذلك في معرض رده على مزاعم بأنه لم يعاقب المملكة على خلفية اختفاء الصحافي جمال خاشقجي منذ دخوله إلى قنصلية بلاده في الثاني من الشهر الجاري.

وكتب ترامب على حسابه في تويتر "ليس لدي أي مصالح مالية في السعودية (أو روسيا)"، مضيفا أن "أي تلميح بعكس ذلك يشكل مزيدا من الأخبار الكاذبة".

For the record, I have no financial interests in Saudi Arabia (or Russia, for that matter). Any suggestion that I have is just more FAKE NEWS (of which there is plenty)! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018

وتخضع علاقات ترامب مع السعودية إلى التدقيق في وقت يطالب فيه ساسة أميركيون وحكومات أجنبية برد أميركي قوي إزاء الرياض حول اختفاء واحتمال وفاة خاشقجي، أحد منتقدي حكومة المملكة.

وتحدث الرئيس ترامب في السابق عن صفقاته مع السعودية وأشاد في الأيام الماضية بصفقة أسلحة مع المملكة قيمتها 110 مليار دولار.

ورفض ترامب السبت إلغاء صفقة الأسلحة بعد اختفاء خاشقجي، وقال إن ذلك سيشكل عقابا للشركات الأميركية، مشيرا إلى أن هناك "أشياء أخرى يمكننا القيام بها وستكون قوية جدا".

وأشار الرئيس الأميركي الاثنين إلى احتمال أن يكون الصحافي السعودي قد قتل على أيدي "قتلة غير منضبطين"، وقال "لقد نفى الملك (السعودي) بشكل حازم أن يكون على علم بأي شيء".