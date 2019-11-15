ترامب متهكما: لدينا وظائف شاغرة لأننا لا نريد موظفين كثر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن الإدارة الأميركية الحالية لديها الكثير من الوظائف الشاغرة في عدد من الوزارات لأنها لا تريد ولا تحتاج إلى الكثير من الموظفين على غرار الإدارات السابقة.

وأضاف الرئيس الأميركي، في تغريدة يبدو أنها رد على شهادة السفيرة الأميركية السابقة في أوكرانيا في الكونغرس، "أن الديمقراطيين يؤخرون الموافقات (على التعيينات) بشكل غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة".

وفي كلمتها الافتتاحية أمام مجلس النواب الأميركي، حذرت سفيرة واشنطن السابقة في كييف ماريا يوفانوفيتش، الجمعة، من أن وجود الكثير من الشواغر في وزارة الخارجية الأميركية يعرض سمعة الولايات المتحدة على الساحة الدولية للخطر.

وفي ثاني الجلسات العلنية في الكونغرس منذ بدء الديمقراطيين إجراءات التحقيق لعزل ترامب، أضافت السفيرة السابقة، أن الأزمة في وزارة الخارجية الأميركية "انتقلت من التأثير على الأفراد إلى التأثير على المؤسسة. يجري إفراغ وزارة الخارجية من الداخل في وقت تنافسي ومعقد على الساحة العالمية. هذا ليس وقت لتقويض دبلوماسيينا".