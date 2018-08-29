ترامب: محامي البيت الأبيض سيغادر قريبا

أعلن الرئيس دونالد ترامب الأربعاء أن محامي البيت الأبيض دون ماكغان سيغادر منصبه قريبا في وقت ينشط تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول الاشتباه بتواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا.

وغرد ترامب أن "محامي البيت الأبيض دون ماكغان سيغادر منصبه في الخريف، بعيد تأكيد تعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا، كما آمل".

وأضاف "لقد عملت مع دون وقتا طويلا وأقدر عمله بالفعل"، من دون أي إشارة إلى أسباب مغادرته أو إلى هوية من سيخلفه.



ويأتي ذلك بعد أسبوعين من معلومات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز مفادها أن دون ماكغان "تعاون في شكل واسع" مع التحقيق الذي يجريه فريق مولر.

وبعد نشر هذه المعلومات، قال الرئيس ترامب "لقد سمحت له كما سمحت لجميع الآخرين بالإدلاء بشهاداتهم. لم أكن مضطرا إلى ذلك"، مؤكدا أن ليس لديه "شيئ ليخفيه".



وخلال آب/أغسطس أدين الرئيس السابق لحملة الرئيس ترامب، بول مانافورت بالتهرب الضريبي. وكان لهذا القرار بعد خاص لأنها أول محاكمة مرتبطة بالتحقيق الذي يجريه مولر.



كما أقر محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين بالتهرب الضريبي وانتهاك القوانين حول تمويل الحملات الانتخابية، من دون أن يكون لذلك صلة بالتحقيق في شأن روسيا.