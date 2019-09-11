ترامب محذرا ايران: تخصيب اليورانيوم سيكون "خطيرا جدا"

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران، الأربعاء، من أن تخصيبها اليورانيوم "سيكون خطيرا جدا عليها"، في حين بقي موقفه ملتبسا حيال القضية الحساسة المتمثلة في احتمال رفع العقوبات تمهيدا لاجتماع مع نظيره حسن روحاني.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض: "لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.. سيكون التخصيب خطيرا جدا عليها". ولدى سؤاله عن رفع جزئي محتمل للعقوبات، أجاب ترامب "سنرى".

ورحب ترامب بقرار الصين إعفاء عدد من السلع الأميركية من زيادة الرسوم الجمركية، ووصفه بـ "الخطوة الكبيرة".

ومن المقرر أن يجتمع عدد من كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين لاستئناف المحادثات في واشنطن الشهر المقبل بعد التدهور الحاد في العلاقات التجارية بين البلدين خلال الصيف.

وحول إقالته مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، قال ترامب إن الأخير "ارتكب عددا من الأخطاء"، مضيفا أن الإدارة تدرس ملفات خمسة أشخاص لخلافة بولتون.