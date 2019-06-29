ترامب: مستعد لاتفاق تجاري مع الصين

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت إنه مستعد للتوصل لاتفاق تجاري "تاريخي" مع الصين، وذلك في بداية اجتماعه مع نظيره الصيني شي جينبينغ على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأضاف ترامب على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا بغرب اليابان "سيكون شيئا تاريخيا إذا استطعنا التوصل لاتفاق تجاري عادل. إننا مستعدون تماما لذلك كما أنكم مستعدون تماما له".

وأضاف "أعتقد أن هذا سيكون اجتماعا مثمرا للغاية وأعتقد أن باستطاعتنا الاستمرار لفعل شيء سيكون هائلا بشكل حقيقي".

وقبيل ذلك، كان الرئيس الصيني قد شدد على أن "الحوار" مع الولايات المتحدة سيكون أفضل من "المواجهة".

وقد جلس الرئيسان الأميركي والصيني إلى الطاولة وجها لوجه وكانا محاطين بمقربين منهما بينهم من الجانب الأميركي وزير الخارجية مايك بومبيو وممثل التجارة الخارجية روبرت لايتهايزر بالإضافة إلى إيفانكا ترامب ابنة الرئيس ومستشارته.