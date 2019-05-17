ترامب: من الجيد أن تربك السياسة الأميركية إيران

أكد الرئيس دونالد ترامب الجمعة أنه "أمر جيد" أن تتسبب السياسة الأميركية في إرباك إيران.

وشن ترامب على تويتر هجوما حادا على وسائل الإعلام التي قال إنها "تحلق الضرر ببلادنا" بسبب ما وصفها بـ"تغطيتها المخادعة وغير الدقيقة للغاية لملف إيران".

ولكنه رأى أن التغطية كان لها أثر إيجابي واحد، مضيفا "على الأقل إيران لا تعرف كيف تفكر، وهو ما يعد في هذا الوقت أمرا جيدا".

وكتب أيضا "مع كل هذه الأخبار الكاذبة والمختلقة، لا تستطيع إيران أن تعرف ما يجري بالفعل".

وأصدر البيت الأبيض مؤشرات مختلفة خلال الأيام الأخيرة، فيما ذكرت وسائل إعلام اميركية أن خلافا كبيرا يدور في حكومة ترامب حول طريقة التعامل مع الجمهورية الإسلامية.

وأمرت إدارة ترامب بنشر حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في الخليج الأسبوع الماضي بسبب تهديدات مصدرها إيران.

وأمرت الأربعاء جميع موظفيها غير الأساسيين في العراق بالمغادرة، مشيرة إلى وجود "تهديد وشيك" تشكله فصائل عراقية مرتبطة بإيران.

وتقول التقارير الأميركية إن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يدفع باتجاه تبني موقف متشدد تجاه إيران، لكن آخرين في الإدارة يقاومون هذا التوجه.

وقال الرئيس الأميركي الخميس ردا على سؤال عما إذا كانت الحرب ستندلع مع إيران "لا آمل في ذلك".

وقال شركاء الولايات المتحدة في العراق الأسبوع الماضي إن مستوى التهديد لم يرتفع بشكل كبير أخيرا، فيما طالب نواب في الكونغرس بالاطلاع على المعلومات التي تستند إليها إدارة ترامب ودفعتها إلى تصعيد التوتر مع طهران.