ترامب من بريطانيا: أوروبا تتغير للأسوأ

حذر الرئيس دونالد ترامب في مقابلة نشرت الخميس من تدفق ملايين المهاجرين إلى أوروبا، ووجه انتقادات لرئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بسبب موقفها من مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

أوروبا تتغير "للأسوأ"

وأشار ترامب في مقابلة مع صحيفة ذا صن البريطانية إلى أن "السماح للهجرة بالتواجد في أوروبا عار"، مشيرا إلى أنها "تغير نسيج القارة وثقافتها".

وقال "أعتقد أن أوروبا تفقد ثقافتها. انظر حولك. هناك مناطق معينة لم تكن موجودة قبل 10 أو 15 عاما".

ورأى أن موجة الهجرة من الشرق الأوسط وإفريقيا نحو أوروبا "تغير هذه القارة بشكل دائم للأسوأ".

وقال إنه إذا لم تتحرك أوروبا سريعا، فإنها لن تكون كما كانت من قبل.

بريكست

ورأى ترامب أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية بشأن بريكست "ستقتل على الأرجح" إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وأضاف أنه كان سيتعامل مع بريكست بطريقة مختلفة: "لقد أخبرت تيريزا ماي كيفية فعل ذلك، لكنها لم توافق، لم تستمع إلي. لقد أرادت أن تسلك طريقا مختلفا".

وفي إشارة إلى الخطة التي قدمتها ماي الخميس أمام البرلمان بشأن العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد الخروج منه، قال ترامب إن "هذا الاتفاق مختلف كثيرا عن الاتفاق الذي صوت عليه الشعب" البريطاني، مشيرا إلى استفتاء الخروج من هذه الكتلة الأوروبية.

وحذر الرئيس قائلا "إذا أبرموا اتفاقا كهذا، سنكون بذلك نتعامل مع الاتحاد الأوروبي بدلا من التعامل مع المملكة المتحدة، لذا فإن ذلك سيقتل على الأرجح اتفاقية" التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

ورأى أن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون الذي استقال مؤخرا بسبب خطة ماي سيكون "رئيس حكومة عظيما".

وتريد الحكومة البريطانية في خطتها الحفاظ على سهولة المبادلات التجارية، وإقامة "منطقة تبادل حر جديدة للسلع" بهدف الاستمرار في تجارة "من دون احتكاكات" بين المملكة والاتحاد.

مستقبل الناتو

وبخصوص مساهمات بريطانيا في تمويل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، دعا ترامب ماي إلى الاستماع للجنرالات البريطانيين وزيادة الإنفاق الدفاعي.

وأكد أنه يتفق مع وزير الدفاع جيمس ماتيس الذي دعا لندن إلى زيادة إنفاقها على الجيش بما هو أكثر من 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.