ترامب: نريد إبقاء وجود عسكري في العراق لمراقبة إيران

قال الرئيس دونالد ترامب إن من المهم إبقاء قاعدة أميركية في العراق تمكن واشنطن من مراقبة إيران، وذلك في تصريحات لشبكة سي بي أس الأميركية.

وأضاف ترامب في تصريحات لبرنامج "فيس ذا نيشن": "أحد الأسباب التي تجعلني أرغب في إبقائها هو أننا نريد مراقبة إيران على نحو ما لأن إيران تمثل مشكلة حقيقية".

وتابع الرئيس الأميركي أن ذلك سيمكن واشنطن من معرفة "إذا كان أحد ما" يريد الحصول على أسلحة نووية مضيفا أن الولايات المتحدة "ستعرف قبل أن يفعلوا ذلك".

وكان الرئيس الأميركي قد انسحب من الاتفاق النووي مع طهران وأعلن فرض عقوبات جديدة عليها.

وفي الشأن الفنزويلي قال ترامب إن إرسال قوات عسكرية إلى فنزويلا ما زال خيارا مطروحا.

وأضاف الرئيس الأميركي أنه رفض طلبا للقاء نيكولاس مادورو.

وكان رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خوان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد في 23 من كانون الثاني/يناير قبل أن تعترف واشنطن به رئيسا شرعيا لفنزويلا.