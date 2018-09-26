ترامب: قفزة كبيرة في سوق العمل

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن ثقة المستهلك الأميركي سجلت أعلى مستوى في 18 عاما، وتقترب من تحطيم رقم قياسي.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة أن طلبات الإعانة على البطالة تراجعت إلى أدنى مستوى في 49 عاما.

Jobless Claims fell to their lowest level in 49 years! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2018

وتصدر وزارة العمل الأميركية كل أسبوع تقريرا أوليا حول طلبات الإعانة على البطالة، وهي مقياس لسوق العمل الأميركي.

وكتب ترامب في تغريدة أخرى أن ثقة المستهلك تقترب من تحطيم أعلى نسبة على الإطلاق، مشيرا إلى أنها سجلت أعلى مستوى لها خلال 18 عاما.

وأضاف: "قفزة كبيرة من السنوات الثماني الأخيرة. إن الناس متحمسون للولايات المتحدة من جديد! إننا نصبح أكبر وأغنى وأقوى".