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الولايات المتحدة

ترامب: قفزة كبيرة في سوق العمل

الرئيس ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب الأربعاء إن ثقة المستهلك الأميركي سجلت أعلى مستوى في 18 عاما، وتقترب من تحطيم رقم قياسي.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة أن طلبات الإعانة على البطالة تراجعت إلى أدنى مستوى في 49 عاما.

وتصدر وزارة العمل الأميركية كل أسبوع تقريرا أوليا حول طلبات الإعانة على البطالة، وهي مقياس لسوق العمل الأميركي.

وكتب ترامب في تغريدة أخرى أن ثقة المستهلك تقترب من تحطيم أعلى نسبة على الإطلاق، مشيرا إلى أنها سجلت أعلى مستوى لها خلال 18 عاما.

وأضاف: "قفزة كبيرة من السنوات الثماني الأخيرة. إن الناس متحمسون للولايات المتحدة من جديد! إننا نصبح أكبر وأغنى وأقوى".

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