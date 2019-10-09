ترامب: نعيد ببطء جنودنا إلى بلادهم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء أن "التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار اتخذ في تاريخ الولايات المتحدة"، وذلك بعد سحب قوات أميركية من مناطق قريبة من الحدود السورية التركية في سوريا.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر "نعيد ببطء وبشكل آمن جنودنا وعسكريينا الرائعين إلى بلدهم".

وأوضح ترامب أن النزاعات في الشرق الأوسط كلفت الولايات المتحدة نحو "ثمانية آلاف مليار دولار... آلاف من جنودنا قتلوا أو أصيبوا بجروج بالغة".

لكن قرار ترامب جوبه بانتقادات حتى من قبل بعض حلفائه الجمهوريين.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي جراهام من ساوث كارولينا يوم الأربعاء إن مثل هذه الخطوة ستكون "أكبر خطأ" لترامب كرئيس.

ويثير الانسحاب الأميركي المتزامن مع عملية عسكرية تركيا في شمال سوريا المخاوف من تداعيات العملية على الأكراد السوريين الذين دعموا الولايات المتحدة في الحرب ضد داعش، وتنظر اليهم تركيا كمهدد وامتداد لحزب العمال الكردستاني.

كما يثير الانسحاب الأميركي المخاوف من احتمال فرار نحو 10 آلاف مقاتل من تنظيم داعش تحتجزهم قوات سوريا الديموقراطية حاليا، في حال اضطر مقاتلو المجموعة لمواجهة الجيش التركي.

وكانت الولايات المتحدة قد سحبت بين 50 إلى 100 جندي من أفراد القوات الخاصة من الحدود الشمالية لسوريا الاثنين، حيث كان دورهم يقتصر على منع هجوم خطط الجيش التركي له منذ فترة طويلة ضد المقاتلين الاكراد في سوريا.