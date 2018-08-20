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الولايات المتحدة

ترامب: نمنع إرهابيين من دخول الولايات المتحدة يوميا

الرئيس دونالد ترامب

قال الرئيس دونالد ترامب الاثنين إن الولايات المتحدة عليها أن تبني حدودا قوية "إذا أردات أن تكون أمة قوية".

وأضاف ترامب في كلمة أمام موظفين من دوائر الهجرة وحماية الحدود في البيت الأبيض أن "السلطات تمنع يوميا إرهابيين ومشتبه بهم من الدخول للولايات المتحدة".

وتابع ترامب أن "العام الماضي شهد مصادرة 2.8 مليون رطل من المخدرات وإلقاء القبض على 127 ألفا من المجرمين الأجانب".

وعمد البيت الأبيض هذا العام إلى توفير مخصصات لتأمين الحدود بما يشمل منع مهربي المخدرات والهجرة غير الشرعية، وزيادة أعداد قضاة الهجرة، وزيادة أجور العاملين في أمن الحدود والجمارك.

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