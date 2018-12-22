ترامب: هزمنا داعش.. ونعود للوطن

أكد الرئيس دونالد ترامب السبت أن القوات الأميركية في سوريا ستعود إلى الولايات المتحدة وأن تنظيم داعش جرى القضاء عليه بشكل كبير.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة السبت، في وقت لا يزال قراره سحب قوات بلاده من سوريا يثير ردود فعل في الولايات المتحدة واستقالات داخل إدارته، قائلا: "كنا في الأصل سنظل هناك ثلاثة أشهر، وقد مرت الآن سبعة أعوام ولم نغادر أبدا".

وتابع "عندما أصبحت رئيسا، كان داعش يعيث فسادا. الآن قد هزم إلى حد كبير ويمكن لدول مجاورة بما فيها تركيا أن تقضي على ما تبقى منه بسهولة. إننا عائدون إلى الوطن".

وأعلن ترامب قرار سحب القوات الأميركية من سوريا الأربعاء في تحرك مفاجئ معللا الخطوة بالانتصار على التنظيم المتشدد.

وتنشر الولايات المتحدة نحو ألفي جندي معظمهم من القوات الخاصة، في سوريا. وتتمركز هذه القوات بشكل رئيسي في منطقتين في شرق البلاد على طول الحدود العراقية، ما يسمح لها بمراقبة التحركات الإيرانية من كثب عبر هذا الممر بين العراق بسوريا.