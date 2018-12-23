ترامب: أجريت مع أردوغان محادثة مثمرة

قال الرئيس دونالد ترامب الأحد إنه ناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان الملف السوري والانسحاب البطيء والمنسق للغاية للقوات الأميركية من هذا البلد.

وأضاف ترامب في تغريدة أنه وأردوغان أجريا "محادثة هاتفية طويلة ومثمرة"، تناولت أيضا تنظيم داعش وتعزيز العلاقات التجارية.

وأعلن ترامب قرار سحب القوات الأميركية من سوريا الأربعاء في تحرك مفاجئ معللا الخطوة بالانتصار على تنظيم داعش.

وتنشر الولايات المتحدة نحو ألفي جندي معظمهم من القوات الخاصة، في سوريا. وتتمركز هذه القوات بشكل رئيسي في منطقتين في شرق البلاد على طول الحدود العراقية، ما يسمح لها بمراقبة التحركات الإيرانية من كثب عبر هذا الممر بين العراق وسوريا.