أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفق مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان على مواصلة التنسيق الثنائي من أجل إنشاء منطقة آمنة في سوريا، وذلك خلال اتصال هاتفي.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز أن القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شانهان ورئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد سيستضيفان نظيرهما التركيين في واشنطن هذا الأسبوع لبحث التنسيق بين البلدين في سوريا.

وفي سياق متصل، نقل مراسل الحرة جو تابت عن مسؤول في البنتاغون قوله إن الإدارة الأميركية قررت إبقاء نحو مئتيّ عنصر من القوات الخاصة في سوريا لمدة غير محددة.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو قال الخميس إن قرار الرئيس ترامب بسحب ألفي جندي من سوريا ما زال قائماً.

وقال بومبيو إن عمليات إزالة آخر بقعة من الأراضي التي تسيطر عليها داعش في سوريا قد تكون على بعد ساعات فقط..